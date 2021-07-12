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تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش

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تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش تباين الآراء حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ«ثانوية المنيا».. والعمليات: لم نرصد حالات غش

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تباينت الآراء بين طلاب القسم العلمي بالثانوي العام في المنيا، حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ما بين عدم وجود مشكلات في أسئلة الامتحان، ووجود فقرات من خارج المنهج وعدم تناسب الوقت مع الأسئلة.

وأعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا انتظام سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، لـ طلاب الثانوية العامة «القسم العلمي» داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الجديد «التابلت»، و24 لجنة عامة للنظام القديم «المنازل والراسبين»، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا، وإجراءات مشددة لتوفير الراحة للطلاب.

وأضاف «الرشيدي»، حرص 20779 طالب وطالبة، على حضور الامتحان منذ الساعة العاشرة، والذي يتسمر لمدة ساعتين، مؤكدًا عدم ضبط حالات غش، أو تسريب داخل وخارج اللجان.

المصرى اليوم

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