أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي

Print
ستشمل مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة والأدوية

LogiPoint تبني قرية مستودعات جديدة بـ68 مليونًا في ميناء جدة الإسلامي

أعلنت شركة LogiPoint، أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة، عن منح عقد إنشاء قرية المستودعات الخامسة لها، في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، إلى شركة صحارى للمقاولات المحدودة، وهو مجمع مستودعات حديث ومتعدد الاستخدام، ومن المقرر الشروع في بنائه من شهر أغسطس المقبل.

وخلال الفترة الحالية، تعمل مستودعات LogiPoint بنسبة أكثر من 100٪ من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي فإن بناء قرية المستودعات المقرر الانتهاء منها في يوليو 2022، ستكون إضافة جديدة، خاصة أنها تمتد على مساحة 24500 متر مربع، وستشمل مساحات مخصصة للتعامل مع البضائع المجمدة والمبردة والجافة، والأدوية والمستلزمات الطبية داخل ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة كبيرة لعملائها.

ويؤكد فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لـLogiPoint، أن مهمة الشركة تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة، والنمو الاقتصادي، وبيّن أن استثماراتهم الجديدة في مشاريع البنية التحتية، لها تأثير مضاعف على الاقتصاد .

وقال "شيخ": "ستكون القرية الخامسة واحدة من أكثر الإضافات تطورًا حتى الآن في البنية التحتية لمستودعات LogiPoint داخل ميناء جدة الإسلامي، كما أنها ستعزز من مكانة مدينة جدة كمركز لوجستي دولي متكامل، وهو ما يتقاطع مع رؤية المملكة 2030 بتحولها إلى مركز لوجستي إقليمي ودولي مؤثر، ومن المتوقع أن تزيد خطط التوسع من سعة تخزين منطقة الايداع وإعادة التصدير بحوالى 150٪ خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".

وتم تصميم القرية بواسطة "جمجوم للاستشارات"، بما يتماشى مع مواصفات البنية التحتية اللوجستية العالمية، ووفق أحدث معايير وتقنيات المباني الخضراء، كما سيعتمد على الموارد المتجددة للحفاظ على الطاقة من خلال التخلص من النفايات، واستخدام نظام إضاءات LED المرشدة في الاستهلاك، وتوفير الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، وكاميرات المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتزويدها بأفضل أنظمة مكافحة الحرائق والسلامة الحديثة.

يُذكر أن منطقة الإيداع وإعادة التصدير، هي منصة لوجستية متكاملة تبلغ مساحتها مليون متر مربع مخصصة لتسهيل التجارة والتنمية في المملكة، من خلال تمكين الخدمات اللوجستية، وخلق قيمة للاستثمار في حلول حديثة ومبتكرة، باستخدام أحدث التقنيات والبنية التحتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)