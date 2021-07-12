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«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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«الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة «الأمن الاقتصادي»: ضبط 17 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 17836 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3141 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 12800 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وحماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 159 قضية متنوعة.

من جانبها تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 42 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات، و149 قضية تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبطها.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 3 قضايا، والإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية عن ضبط 1542 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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