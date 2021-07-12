من جديد .. أصالة تنعي وتساند رامي صبري في وفاة شقيقه غرقًا

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نعت الفنانة أصالة زميلها المُقرب الفنان رامي صبري، في رحيل شقيقه كريم صبري للمساندة في أزمته الحالية.

وقالت أصالة خلال تغريدة بصفحتها الشخصية بـ«تويتر»: «أخي وصديقي الغالي رامي صبري، الله يرحم أخي كريم ويغفر له ويعينك ويعين أهلي وكلّ من تعلّق قلبه به ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم».

وكان الفنان رامي صبري أعلن عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، وفاة شقيقه قائلا: «توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا، مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

فيما انهالت التعليقات من الفنانين داعيين الله له بالرحمة، مثل الفنانين: شذى، أمير طعيمة، أحمد جمال، حمادة هلال، هاني شاكر، وآخرون.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرف كريم شقيق الفنان رامي صبري في مياه ترعة المريوطية.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفي من مياه ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

من هو كريم صبري؟

شقيق رامي صبري مطرب، من مواليد 1988، طالب في معهد الفنون المسرحية، قدم عدد من الأغنيات خلال الفترة الاخيرة، كانت أولى أغنياته عن الوطنية عام 2011 تحت أسم «مصري أصلي»، كما قدم أغاني سنجل رومانسية منها «من يوم فراقنا»، كما قدم أغنية وطنية باسم «مش مجرد نيل» من ألحانه.

يذكر أن علاقة صداقة وطيدة نشأت بين أصالة و«صبري» منذ سنوات، كما قدما معًا أغنية «مش فاكر ليك»، في عام 2012، وطالما تحدثا عن صداقتهما عبر البرامج التلفزيونية، وساندت الفنانة لـ رامي صبري، حتى أنه قال عنها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، رمضان الماضي: «أصالة عملت معايا أغنية دويتو، وهي نجمة كبيرة، وهي حبت صوتي في أول ألبوم ليا، ووقفت جنبي وطلبت من طارق العريان (طليق أصالة)، أنها تغني أغنيه معايا دويتو، وهي بتحبني».