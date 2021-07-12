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برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

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برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد برشلونة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

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بدأ فريق برشلونة، اليوم الإثنين، تحت قيادة مدربه رونالد كومان، تحضيراته استعدادًا للموسم الكروي الجديد «2021-2022».

وذكرت صحيفة «سبورت«الإسبانية، أن كومان بعد إجراء اختبارات كورونا والفحوصات الطبية والبدنية خلال اليومين الماضيين، قرر استدعاء لاعبي الفريق المتاحين لبدء فترة التحضير للموسم الجديد.

وأضافت أن الفريق الكتالوني خاض أول حصة تدريبية على العشب صباح اليوم الإثنين، موضحة أنه سيخوض 5 تدريبات على 5 أيام على أن يحصل اللاعبون على عطلة يومي الخميس والأحد.


ولفتت إلى أن الرباعي أندريه تير شتيجن، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي وعثمان ديمبلي، سيواصلون عملية التعافي من الإصابات التي لحقت بهم في الشهور الماضية.

المصرى اليوم

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