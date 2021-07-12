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ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية

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ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية ميسي المرشح الأقرب لنيل الكرة الذهبية

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أعادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فتح ملف الكرة الذهبية بعد فوز ليونيل ميسي، قائد برشلونة ونجم الأرجنتيني، بلقب كوبا أمريكا 2021 مع منتخب بلاده في البرازيل فجر الأحد.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يتقدم في سباق جائزة الكرة الذهبية وأنه المرشح الأقرب لنيلها للمرة السابعة في مسيرته الكروية، عقب فوزه بلقب كوبا أمريكا.

واعتبرت الصحيفة الكتالونية أن تتويج ميسي باللقب القاري إنجاز يجعله في مقدمة قائمة المرشحين لنيل جائزة البالون دور. كما نال ميسي لقب هداف البطولة كوبا أمريكا وأفضل صانع ألعاب، بتسجيل 4 أهداف وصناعة 5، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إضافة لتتويجه في عدة مباريات بلقب الأفضل خلال البطولة.

يأتي ذلك عقب ما حققه ميسي في الموسم الفائت: لقب كأس ملك إسبانيا، ولقب هداف الدوري الإسباني الذي احتل فيه برشلونة المركز الثالث، خلف البطل أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.

وترى الصحيفة الإسبانية أن فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لم يكن بفضل لاعب محدد أو جهد فردي، ما يجعل ميسي مرشحا قويا للابتعاد عن أقرب ملاحقيه، كريستيانو رونالدو، الذي يملك 5 كرات ذهبية.

المصرى اليوم

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