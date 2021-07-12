 الأولمبية تعقد مؤتمر المشاركة في طوكيو

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يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، مؤتمر صحفي في السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم بقاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة للإعلان عن ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين في مصر حاليا حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجيه قبل التوجه لطوكيو للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولي الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

يشهد المؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر الذي ستشارك به البعثة في أولمبياد طوكيو وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التي سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم انجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

ويستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الخطط التي وضعتها الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وطريقة تنفيذها وما تم انجازاه والأهداف التي حققها كل اتحاد خلال الخمس سنوات من خلال الخطط الرسمية التي اعتمدت وأيضا الخطة الإضافية التي تم اعتمادها بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضي 2020 لتقام العام الحالي 2021 والذي تبعه خطة إضافية واستثنائية بعد زيادة مدة التأهيل لعام إضافي.

ويشرح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ما تم إنجازه حتى يصل عدد المتأهلين لعدد 134 لاعب ولاعبة لتكون أكبر بعثة مصرية تشارك في تاريخ مشاركة مصر في دورات الألعاب الأولمبية وعدد البطولات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة من قبل كل اتحاد رياضي.

يوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحفي كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو وخطة العمل التي ستتم هناك وتطلعات البعثة المصرية من المشاركة بناء على الخطط التي تم وضعها وتم تنفيذها. وجهز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كتاب الطريق إلى طوكيو يتضمن كل ما تم خلال السنوات الماضية من قبل كل اتحاد رياضي.