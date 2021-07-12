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عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية»

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عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية» عمر عبدالعزيز وسلوى محمد علي ومحمود قابيل في مشروع «إعلام الجامعة البريطانية»

لاقتراحات اماكن الخروج

تناقش كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في ، الثلاثاء المقبل، مشروعات تخرج طلابها بأقسام السينما والإذاعة والتليفزيون واتصالات التسويق والعلاقات العامة.
تضم لجنة التحكيم لقسم السينما كلاً من المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحادات النقابات الفنية، والناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، والناقد السينمائي أحمد النجار، والمخرج السينمائي الكبير هاني لاشين، والممثلة القديرة سلوى محمد على، والفنان الكبير محمود قبيل، بالإضافة إلى دكتور كارلا جارسيا.

وبقسم الإذاعة والتلفزيون، تضم لجنة التحكيم كلاً من الدكتورة نجلاء العمري أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية والمديرة السابقة لمكتب بي بي سي في مصر، وابراهيم الصياد مدير عام البرامج باتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، والدكتورة هبه السمري وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأستاذة عزة محي الدين المذيعة السابقة بإذاعة بي بي سي عربي.

فيما تشارك الخبيرة الإعلامية مي على، ودكتور مودي بلجان تحكيم قسم اتصالات التسويق والعلاقات العامة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين كبرى وكالات الإعلان الدولية في مصر.

وقال دكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بأنه يقدر مجهودات طلاب هذه الدفعة والتي خاضت تجربة التعليم عن البعد خاصة بعد التحديات التي فرضها انتشار حول العالم.

وأضاف شومان أن الكلية شاركات بمشروعات التخرج بسبع مهرجانات دولية هذا العام، وأن الكلية ستتعاقد مع ستة من أعضاء هيئة التدريس الأجانب هذا العام الأكاديمي الجديد لتنويع الخبرات والتجارب ولتحقيق الإستفادة الكلية للطلاب.

وأعلن شومان بأن الكلية ستطلق نادي للخريجين بداية العام الدراسي الجديد من أجل إنشاء قنوات اتصال بين الخريجين والكلية لمتابعة مشوارهم بعد التخرج والاستفادة من خبراتهم.

المصرى اليوم

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