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الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

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الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

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أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ ٩٣٦ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين- لمنخفضي الدخل» نموذج غرفتين وصالة بمساحة ٧٥م2 بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، موضحاً أن نسبة الإنجاز الإجمالية بموقع المشروع تخطت 75%، ما يتجاوز النسب المستهدفة.


وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.


في سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ٧٥م٢ (غرفتين + صالة) لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين على الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق (مياه- صرف – كهرباء- الاتصالات)، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ الغاز الطبيعي.

المصرى اليوم

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