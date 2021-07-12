«الإسكندرية» تطرح حق استغلال 11 شاطئا في مزايدات علنية (الضوابط والشروط)

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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طرح عمليات حق استغلال لـ11 شاطئ في الفترة من 14 يوليو وحتي 1 أغسطس 2021، وذلك في مزايدات علنية عامة.

وشملت عمليات الطرح، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14 / 7 / 2021، استغلال شاطىء البيطاش (المميز) بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 499 جنية، واستغلال شاطيء كناري خدمة لمن يطلبها بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، واستغلال شاطئ الزهور خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

وبجلسة يوم الخميس الموافق 15 /7 / 2021، استغلال شاطيء زهراء الهانوفيل خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية،واستغلال شاطيء تقسيم الملاح خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، واستغلال الألعاب المائية بشاطئ الهانوفيل العام بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الاثنين الموافق 26 / 7 / 2021، استغلال الألعاب المائية بشاطئ شهر العسل العام بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 / 7 / 2021، استغلال الألعاب المائية بشاطئ المندرة بحي المنتزة ثان بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2021، استغلال الألعاب المائية بشاطئ ميامي بحي المنتزة أول بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الأحد الموافق 1 / 8 / 2021، استغلال الألعاب المائية بشاطئ السرايا بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية، واستغلال الألعاب المائية بشاطئ جليم بحي شرق بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد، ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد نسبة التأمين لكل عملية على حده طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.