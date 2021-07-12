أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا

Print
كوريا الشمالية تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهمت ، الولايات المتحدة الأمريكية بـ «تسييس» اللقاحات المضادة لفيروس كورنا، لممارسة ضغوط سياسية على الدول الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان على موقعها الإلكتروني:عانت العديد من الدول من خيبة أمل مريرة لأنها علقت آمالا كبيرة على الدعم الأمريكي والمساعدات الإنسانية.

من جانبه قال مسؤول في جمعية تعزيز التبادل الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، كانغ هيون تشول، إن النية الأمريكية الكامنة في ربط المساعدات الإنسانية بقضية حقوق الإنسان هي طريقة لإضفاء الشرعية على ضغطها على الدول ذات السيادة وتنفيذ مخطط سياسي شرير«.

وأضاف في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الوباء، فإن واشنطن «تحاول استخدام معاناة الآخرين وآلامهم لتحقيق غايات سياسية شريرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تعارض إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وسول

كوريا الشمالية تعارض إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وسول

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا

«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة»

«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة»

رغم عدم تسجيل أي إصابة.. روسيا تعلن دعمها لكوريا الشمالية في مواجهة كورونا

رغم عدم تسجيل أي إصابة.. روسيا تعلن دعمها لكوريا الشمالية في مواجهة كورونا