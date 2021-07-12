كوريا الشمالية تتهم أمريكا بـ«تسييس» قضية لقاحات كورونا

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اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بـ «تسييس» اللقاحات المضادة لفيروس كورنا، لممارسة ضغوط سياسية على الدول الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان على موقعها الإلكتروني:عانت العديد من الدول من خيبة أمل مريرة لأنها علقت آمالا كبيرة على الدعم الأمريكي والمساعدات الإنسانية.

من جانبه قال مسؤول في جمعية تعزيز التبادل الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، كانغ هيون تشول، إن النية الأمريكية الكامنة في ربط المساعدات الإنسانية بقضية حقوق الإنسان هي طريقة لإضفاء الشرعية على ضغطها على الدول ذات السيادة وتنفيذ مخطط سياسي شرير«.

وأضاف في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب الوباء، فإن واشنطن «تحاول استخدام معاناة الآخرين وآلامهم لتحقيق غايات سياسية شريرة.