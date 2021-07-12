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جي مانوكيان وشانا يجتمعان في كليب «يستحق ذلك»

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جي مانوكيان وشانا يجتمعان في كليب «يستحق ذلك» جي مانوكيان وشانا يجتمعان في كليب «يستحق ذلك»

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طرحت المطربة شانا ديو غنائي مع جي مانوكيان وبالتعاون مع Records Whitekid بعنوان «يستحق ذلك»، ضمن إطار موسيقى البوب والديسكو والأنغام الإكترونية الحديثة، تجمع بين الكلمات المميزة التي كتبتها شانا وأدائها الفريد والموسيقى المبتكرة التي نفذها جي مانوكيان .

في هذا العمل، تجد شانا نفسها قادرة على التعبير عن نفسها وإدراك تقدير الذات، وتتحدث عن ان الحياة أقصر من أن يقيد الإنسان نفسه وتدعوا من يستمع لها للسير عكس التيار وأن يحب نفسه فكل شخص «يستحق ذلك» كما يقول عنوان الأغنية.

شانا هي مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية إلى جانب كونها راقصة محترفة، ناشطة في العمل الإجتماعي ولديها الرغبة الدائمة في مساعدة بلدها، ومن خلال صوتها المميز تذكرنا شانا بأغاني البوب في الثمانينيات والتسعينيات، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد.

حازت شانا على التذكرة الذهبية لمسابقة الغناء الفرنسية للعام 2021، وهي عضو اساسي في Heartbeat وهو حفل خيري لمساعدة مرضى القلب من الاطفال.

رابط الاغنية

https://WarnerMusicME.lnk.to/worthit

المصرى اليوم

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