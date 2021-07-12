حملات أمنية لـ«أمن المنافذ» لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 2 قضية تهريب قطع غيار وبضائع أجنبية الصنع، و9 قضايا في مجال الأمن العام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1095 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 127 حكم قضائى متنوع، و4 قضايا في مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.