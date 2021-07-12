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قيمتها 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

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قيمتها 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية قيمتها 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر بحوزته 110 طربة حشيش بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من منطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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