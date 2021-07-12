"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

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للتعرف على إنجازاتها وخططها المستقبلية ومناقشة أبرز التحديات

نفّذت إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية بحضور مدير عام فرع الوزارة فهد بن رقوش، ومدير تنمية المجتمع أحمد الصحفي، ومدير مركز التنمية بجدة جمعان الزهراني، ومدير التطوع محمد مجلي وأبرز قادة الفِرَق التطوعية.

وتم خلال اللقاء التعرف على إنجازات الفِرَق التطوعية وخططهم القادمة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفِرَق التطوعية بالمنطقة وكيفية حلها وتجاوزها.

وفي الختام شكر مدير عام فرع الوزارة قادة الفِرَق التطوعية لجهودهم في الفترات الماضية؛ مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء التطوعي بالمنطقة وفق الأنظمة المتبعة.