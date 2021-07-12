أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

Print
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس
الجاني طعن المجني عليه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.

وقال البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضاف: أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي -سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته.

وأردف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين 2 / 12 / 1442 هـ، بمحافظة الرس في منطقة القصيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة