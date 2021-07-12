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هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

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هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ومديريتى أمن الشرقية – أسيوط، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتى «مركز شرطة بلبيس – قسم شرطة أول أسيوط» مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلال أحدهما دراجة نارية «بدون لوحات» بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على «8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه.

كما تم ضبط الثانى حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وعُثر بحوزته على «كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان» وباستكمال التفتيش بمحل إقامته الثانى بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط عثر على «طبنجة معدلة– 3 فرد خرطوش- وعدد من الطلقات النارية».

وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء بالتحريات.

المصرى اليوم

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