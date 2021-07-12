خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 %

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عكس جمال الخُبر وسحر بحرها.. يتميّز المشروع بموقعه الإستراتيجي

استمراراً للنجاحات المتوالية لشركة رتال للتطوير العمراني في مشاريع نساج تاون، فقد حقّقت الشركة نسبة 100% في مبيعات مشروعها نساج تاون الخُبر خلال ساعة واحدة فقط، وذلك يعكس ثقة عملائها وما تميّزت به سلسلة مشاريع نساج تاون من التزامها بأعلى معايير الجودة والإتقان، ولتؤكّد رتال جدارة استحقاقها جائزة أفضل مطوّر عقاري لعامين متتاليين على مستوى المملكة.

يتميّز المشروع بموقعه الإستراتيجي بالقرب من ساحل الخليج العربي، حيث يفصله عن الشاطئ طريق الملك فهد الممتد إلى العزيزية، ويتميز موقعه بقربه من أهم الوجهات الرئيسة، وتسعى شركة رتال من خلال هذا المشروع إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك، وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب.

بدوره، أكد المهندس عبدالله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي لشركة رتال؛ أن هذا المشروع يعمل على إضفاء وتحسين الذائقة البصرية للواجهات في المدينة، بابتكار تصاميم خارجية متنوعة، ووفق دراسات بيئية وجمالية دقيقة، إضافةً إلى جودة وإتقان التصاميم الداخلية لما فيه رفاهية المواطن وحصوله على متطلبات المسكن المستدام.