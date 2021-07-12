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أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
نفّذت 11138 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأسواق

أمانة الشرقية تغلق 38 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 11138 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية ومنافد البيع، أسفرت عن إغلاق 38 منشأة مخالفة، إضافة إلى تحرير 543 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، وتطبيق البروتوكولات الخاصة لمحال الحلاقة ومراكز التزيين النسائية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن المنطقة ومحافظاتها كافة.

وأوضحت أن مركز البلاغات 940 تلقى 2033 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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