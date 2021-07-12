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"الشمسان" يطلع على خدمات وجاهزية فرع "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة

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شاهَدَ آلية العمل لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة وزار مبنى التواصل المؤسسي

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المشرف التنفيذي العام لتجربة العميل والتواصل المؤسسي، عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، الذي يزور المنطقة للاطلاع على الخدمات التي تقدم من قِبَل الفرع لجميع المستفيدين والمستفيدات.

وقام "الشمسان" بجولة في صالة خدمة العملاء بمكتب العمل، وشاهد آلية العمل والخدمات التي تقدم بكل يسر وسهولة، وبعد ذلك انتقل لزيارة مبنى التواصل المؤسسي الذي سوف يخدم جميع المتصلين؛ لطلب أي خدمة داخل المنطقة وبقية المناطق.

وفي نهاية الجولة تقدم "الشمسان" بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الوزارة على جهودهم المميزة والعمل على إرضاء جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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