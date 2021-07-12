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ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

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ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية قامت بتنظيم ورشة عمل للتوعية ببرنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض .

وتناولت الندوة دور اللولب في الحد من الحمل المتكرر غير المرغوب فيه والذي يؤدي بدوره إلى تقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة .

وركزت الندوة أيضًا علي أهمية التوعية والمشورة للسيدات الحوامل من أول الشهر الثامن من الحمل وحتى الولادة ودور ذلك في مساعدتهن على إختيار الوسيلة المناسبة بعد الولادة مباشرة .

وإختتمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ قائلة إن تنظيم الأسرة قضية أمن قومي ويجب أن تنتشر ثقافة تنظيم الأسرة في المجتمع وذلك لدفع عجلة التنمية والاستمرار في مسيرة التنمية.

المصرى اليوم

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