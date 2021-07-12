ورشة عمل تناقش تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية قامت بتنظيم ورشة عمل للتوعية ببرنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض .

وتناولت الندوة دور اللولب في الحد من الحمل المتكرر غير المرغوب فيه والذي يؤدي بدوره إلى تقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة .

وركزت الندوة أيضًا علي أهمية التوعية والمشورة للسيدات الحوامل من أول الشهر الثامن من الحمل وحتى الولادة ودور ذلك في مساعدتهن على إختيار الوسيلة المناسبة بعد الولادة مباشرة .

وإختتمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ قائلة إن تنظيم الأسرة قضية أمن قومي ويجب أن تنتشر ثقافة تنظيم الأسرة في المجتمع وذلك لدفع عجلة التنمية والاستمرار في مسيرة التنمية.