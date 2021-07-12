بمناسبة عيد الاضحى ..توفير لحوم "الضانى والماعز والجاموسى "بأسعار مخفضة..تفاصيل

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قامت وزارة الداخلية بإطلاق المرحلة الثامنة عشر من مبادرة «كلنا واحد» والتى بدأت فعالياتها منذ يوم الإثنين 28/6/2021، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من «سلع» غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية – مستلزمات طبية وقائية«بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد 19من السلاسل التجارية الكبرى»خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى- هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله«بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية.

بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة .

وتم توفير السلع ولحوم الأضاحي بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

وقال المهندس شرقف دسوقى مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك منذ 6 أشهر مضت، عن طريق تجهيز الحيوانات وتثمينها وعمل التحصينات اللازمة للوصول بها لمستوى جيد للحوم.

وعن أسعار الأضاحي لـ الماعز وأسعار العجول البقرى والجاموس في عيد الأضحى 2021، والتي تم طرحها من قِبل وزارة الزراعة للبيع، فهى 70 جنيها للأغنام و57 للبقرى و50 للجاموس