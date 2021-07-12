تجهيز 38 مجزر بالمنيا لاستقبال عيد الأضحى

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 38 مجزر لاستقبال الأضاحي من المواطنين بالمجان، مشددًا على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية وذلك للتيسير على المواطنين ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شدد محافظ المنيا على الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، إنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع المجازر من خلال وقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحًا به أيام الذبيح والأعداد التي سيتم ذبحها واسم الجزر.

وأشار إلى أنه يتم المرور على المجازر لمتابعة جاهزيتها لاستقبال لحوم الأضاحي، كما تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، والإدارات البيطرية، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ24 ساعة، حيث تم تخصيص الأرقام التالية لاستقبال تساؤلات واستفسارات المواطنين، وهي، أرقام غرفة عمليات الطوارئ بالمديرية، (2363677- 236455 – 2364550 -2346522)، وارقام غرف طوارئ الإدارات البيطرية، وهي:

إدارة العدوة 3460049

إدارة مغاغة 3550381

إدارة بنى مزار 3783205

إدارة مطاي 3913013

إدارة سمالوط 3725582

إدارة المنيا 2363937

إدارة أبوقرقاص 2175017

إدارة ملوي 2570309

إدارة ديرمواس 2046003