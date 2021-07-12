فنانة عن كريم شقيق رامي صبري: «زميلي ودفعتي .. وموته خبر محزن»

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عبّرت الفنانة إنجي خطاب عن حزنها على رحيل زميل دراستها، كريم صبري، وهو شقيق الفنان رامي صبري، لافتة إلى أنه كان يدرس معها في أكاديمية الفنون.

وقالت «خطاب» -التي سبق وأعلنت اعتزالها الفن- عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «إن لله وإن إليه راجعون، خبر محزن توفي إلى رحمة الله زميلي ودفعتي في أكاديمية الفنون كريم صبري وشقيق الفنان رامي صبري مش مصدقه».

وتابعت: «الله يرحمك يا كريم كنت موهوب وكان عندك أحلام كتير نفسك تحققها وكنت طيب وجدع ولسه صغير متغلاش على اللي خلقك الدنيا دي متسواش حاجه في ثانيه هنمشي ونسيبها، ربنا يرحمك يا كريم ويصبر أهلك يارب رجاء ادعوا له بالرحمة والمغفرة».

وكان الفنان رامي صبري أعلن عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، وفاة شقيقه قائلا: «توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له».

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا، مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

فيما انهالت التعليقات من الفنانين داعيين الله له بالرحمة، مثل الفنانين: شذى، أمير طعيمة، أحمد جمال، حمادة هلال، هاني شاكر، وآخرون.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرف كريم شقيق الفنان رامي صبري في مياه ترعة المريوطية.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفي من مياه ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

شقيق رامي صبري مغني، من مواليد 1988، درس في معهد الفنون المسرحية، قدم عدد من الأغنيات خلال الفترة الآخيرة، كانت أولى أغنياته عن الوطنية عام 2011 تحت اسم «مصري أصلي»، كما قدم أغاني فردية ورومانسية منها «من يوم فراقنا»، كما قدم أغنية وطنية من ألحانه تحت عنوان «مش مجرد نيل».