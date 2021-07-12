رامي صبري يعلن موعد صلاة الجنازة على شقيقه ومكان دفن جثمانه

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أعلن المطرب رامي صبري رحيل شقيقه «كريم»، الذي كان أحد أعضاء فرقته الموسيقية، وأكد أن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر على طريق الواحات.

وأكد مصدر مقرب من «كريم» أنه كان موهوبًا جدًا، وكان يعمل طوال الفترة الأخيرة على تسجيل ألبوم جديد انتهى من 90% منه.

وكانت المطربة شذى قد أعلنت رحيل كريم صبري، عبر حسابها الخاص على موقع الصور «إنستجرام».

وعلقت على صورته، وكتبت : «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبَّر أهله ومحبيه»، وخالص العزاء للفنان رامي صبري وللأسرة الكريمة.