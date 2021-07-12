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كايزر تشيفز ..نظرة على الإمبراطورية التسويقية لمنافس الأهلي

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كايزر تشيفز ..نظرة على الإمبراطورية التسويقية لمنافس الأهلي كايزر تشيفز ..نظرة على الإمبراطورية التسويقية لمنافس الأهلي

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يواجه الأهلي المصري منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة الأشهر في القارة السمراء.

وبعيداً عن الجوانب الخططية، فإن منافس الأهلي يمتلك تجربة تسويقية فريدة من نوعها مستغلاً شعبيته الكبيرة في بلاده ومستفيداً من التطور التقني الذي يشهده العالم في هذه الجزئية، حيث يمتلك كايزر تشيفز واحد من أكبر المتاجر الإلكترونية في جنوب أفريقيا.

ولا يقتصر المتجر على المنتجات الرياضية فحسب بل امتد ليشمل كل ما يمكن أن يحتاجه المواطن في جنوب أفريقيا وهو ما ساهم في اكتسابه شعبيه اقتصادية بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وواصلت تجربة كايزر تشيفز صعودها بتقديم خدمات مميزة حيث يتم توفير مجلة للأعضاء تناقش كل ما يخص الحياة وليس النشاط الرياضي، كما يتم تنظيم مسابقات أسبوعية في المجالات الثقافة والكروية.

ويعتبر الموقع الإلكتروني لكايزر تشيفز هو الأشهر بين أندية جنوب أفريقيا حيث يوفر جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجه العضو سواء من الناحية الإدارية أو النشاطات والمواعيد فضلاً عن وجود منصات تواصل اجتماعي تعمل باحتراف.

الخطوات السابقة ساهمت بشكل كبير في زيادة موارد نادي كايزر تشيفز المالية وفتح موارد جديدة بعيداً عن الشق الرياضي وهو ما جعل الفريق الجنوب أفريقي في معاناة أقل من غيرها بعد تداعيات الإقتصادية.

المصرى اليوم

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