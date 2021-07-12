حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة أشكال التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين العامة وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس وشرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الإنضباط بالشوارع، أسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضر إشغال طريق، ورفع وضبط ١٤٩ حالة إشغال مخالف، كما تم تغريم ٧ مواطنين لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، والوحدة المحلية بالغزالى ومسؤلى الجمعية الزراعية، بتنفيذ إزالة في المهد بناحية عزبة الوهابية التابعة لقرية الغزالى، عبارة عن ردم قواعد ١٢ حفرة معدة للصب المسلح على مساحة ١٠٠ م وتمت الإزالة كلياً.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد؛ ورئيس الوحدة المحلية بالعباسة، حملة لإزالة حالة تعدي على الطريق العام عبارة سور بالطوب الدبش، بعزبه أبولطفي التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات من شوارع ومحيط المدارس المُقام بها لجان إمتحانات الثانوية العامة، وكذلك رفع الاشغالات من شارع فاروق وشارع حلقة السمك وكوبرى أبوعميرة، وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة بشوارع المدينة والمرور على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، أسفرت الحملة عن رفع ٧٩ حالة إشغال متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

ونفذ الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط ٢ طن تشوينات وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حي المستشارين، كما تم ضبط عدد من التكاتك المخالفه نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، فضلا عن رفع ٣٢ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، كما تم تغريم عدد من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.