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الكاميرات ترصد لحظة سقوط سيارة شقيق رامي صبري في ترعة المريوطية (تفاصيل)

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الكاميرات ترصد لحظة سقوط سيارة شقيق رامي صبري في ترعة المريوطية (تفاصيل) الكاميرات ترصد لحظة سقوط سيارة شقيق رامي صبري في ترعة المريوطية (تفاصيل)

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كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة غرق كريم شقيق المطرب رامي صبري مساء أمس بترعة المريوطية، أن كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة البدرشين في الجيزة، رصدت لحظة سقوط سيارته المطرب في مياه الترعة أثناء هروبه من المصحة العلاجية بمحافظة الجيزة.

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، استدعاء العاملين في المصلحة العلاجية التي خضع فيها الفنان كريم شقيق المطرب رامي صبري لاستجوابهم، لكشف تفاصيل ملابسات الحادث، كما طالب الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

كشفت تحريات مباحث الجيزة ان "كريم" شقيق المتوفى كان يعاني من إدمان بعض المواد المخدرة، وان والده قام السبت الماضي بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين للعلاج، وأن المتوفى هرب من المصحة وسقط في ترعة المريوطية عندما حاول تفادي احد السيارات فلقي مصرعه وفشلت كل محاولات إسعافه.

أشارت المصادر بان المطرب رامي صبري سمع بخبر وفاة كريم شقيقة وهو على متن طائرة في طريقه إلي مدينة دبي وقام بإنزال حقائبه قبل التحرك وعاد إلي الهرم.
المطرب كريم شقيق رامي صبري مطرب، من مواليد 1988 وطالب في معهد الفنون المسرحية، بدأ الغناء عام 2021 و قدم عدد من الأغنيات وتم تشيع جنازة المطرب ظهر اليوم الثلائاء في مقابر باب الوزير في صلاح سالم.

المصرى اليوم

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