شركة عبدالله العثيم للأزياء تدشّن فرعاً جديداً لـلعلامة الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام

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لتضاف بذلك إلى سلسلة معارض العلامة في كل من الرياض والدمام وجدة ومكة وبريدة وعنيزة

دشّنت شركة عبدالله العثيم للأزياء (إحدى شركات عبد الله العثيم للاستثمار) فرعاً جديداً للعلامة التجارية الإيطالية "أو في إس" في النخيل مول الدمام بالمنطقة الشرقية؛ لتضاف بذلك إلى سلسلة معارض العلامة في كل من: الرياض والدمام وجدة ومكة وبريدة وعنيزة والأحساء وأبها وحائل.

وتعد (أو في إس) إحدى العلامات التجارية العالمية المميزة التي تمتلك حق امتيازها الحصري داخل المملكة شركة عبدالله العثيم للأزياء، ويأتي تدشينها في النخيل مول في إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمات التسوق والترفيه للزوّار من خلال استقطاب أرقي العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وتعد "أو في إس" واحدة من أهم الماركات الأوروبية في صناعة الأزياء، كما حصلت على جائزة أفضل علامة تجارية لملابس وإكسسوارات الأطفال في إيطاليا لأربعة أعوام على التوالي، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية في التصنيع واختيار الخامات الراقية.

وتمتلك "أو في إس" أكثر من (800) فرع داخل إيطاليا وفي عديد من دول العالم.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات السعودية التي تعمل في قطاع التجزئة للأزياء، وتهتم باستقطاب أشهر وأرقى العلامات التجارية العالمية التي تلبي احتياجات الأسرة كافة.