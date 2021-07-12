أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

Print
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
السديس: المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب الملك عبدالعزيز، إضافة إلى باب العمرة، وباب الفتح، وذلك استعداداً لموسم الحج.

وأكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال التوجيهات السديدة التي تؤكّد دوماً بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمّن جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، حاثهم على بذل مزيدٍ من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة