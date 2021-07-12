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برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

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برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية
بينها البطء في إمداد الدول النامية باللقاحات وزيادة إصابات ووفيات كورونا

برنت بـ75.20 دولارًا.. انخفاض بأسعار النفط بسبب مجموعة مخاوف عالمية

هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين؛ لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين المنتجين.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولارًا، منخفضًا 33 سنتًا أو 0.4%.

ووفق "الألمانية" حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت، من أن انتشار سلالات وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل، يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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