حفل لثنائي العود دينا وغسان بقصر المانسترلي الجمعة المقبل

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برعاية صندوق التنمية الثقافية يقدم ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو على مسرح حديقة قصر المانسترلي بمشاركة عازفة البيانو نهي درويش وعازف الجيتار محمد الصياد وعازفي الايقاع محمد مرجان وحماده وطلبة معهد الموسيقي العربية. اعد الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة وباقة مختارة من تراث الموسيقي العربية هي انا قلبي دليلي، بعيد عنك، حب ايه، انساك، قديش كان في ناس، اه دا اللي صار ،الحلوه دي، بنت الشلبيه ،الليله يا سمرا ،حياه، رحالة السلام كما يتشاركان الثنائي في العزف على الة عود واحدة بمقطوعة تحت عنوان لونجا رياض.

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذي اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية واقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.