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«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

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«التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة «التعليم»: الصور المتداولة ليس لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله من صور لامتحانات، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليست له علاقة بالامتحانات نهائيًا.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

المصرى اليوم

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