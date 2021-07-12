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وزيرة الهجرة تطلق النسخة الشبابية من مبادرة «إحياء الجذور» بالإسكندرية (صور)

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أطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات النسخة الشبابية من «إحياء الجذور.. NOSTOS» بالإسكندرية، مساء أمس.

وخلال استقبالها، أهدى اللواء محمد الشريف المحفظ مفتاح الإسكندرية أعلى وسام لمحافظة الإسكندرية، للسفيرة تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج، على هامش فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة. ورحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة نبيلة مكرم ووجودها وسط مجموعة الشباب المصري اليوناني والقبرصي، كما رحب بالوفد الشبابي واحتضان المحافظة لأولى فعاليات المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. NOSTOS»، مشيدا بنتائجها في تحقيق الترابط بين الثلاثة شعوب.

من جانبها، أهدت وزيرة الهجرة، محافظ الإسكندرية، درع المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. NOSTOS»، تقديرا لجهوده والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة والمحافظة. وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذه النسخة جاءت وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارتها إلى نيقوسيا ولقائها الثلاثي مع نظيريها، كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشؤون القبارصة المغتربين.

وأضافت: «أنه من المهم نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاثة، ومن هنا جاء التوافق على فعاليات النسخة الرابعة، ليتعرفوا على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة، والتأكيد على مفهوم الجذور المصرية، مؤكدة أن المبادرة بدأت من لتصبح أول دولة في العالم احتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها».

وأوضحت أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقت فعاليات النسخة الرابعة من «إحياء الجذور- نوستوس»، لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة، وهي المبادرة التي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام ٢٠١٧.

اطلاق فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالإسكندرية بحضور وزيرة الهجرة (صور)
اطلاق فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالإسكندرية بحضور وزيرة الهجرة (صور)
اطلاق فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالإسكندرية بحضور وزيرة الهجرة (صور)
اطلاق فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالإسكندرية بحضور وزيرة الهجرة (صور)
اطلاق فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالإسكندرية بحضور وزيرة الهجرة (صور)
محافظ الإسكندرية يهدي وزيرة الهجرة مفتاح الإسكندرية

المصرى اليوم

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