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تستغل حاجة الشباب .. مطالب برلمانية بالرقابة على المعاهد غير المرخصة

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تستغل حاجة الشباب .. مطالب برلمانية بالرقابة على المعاهد غير المرخصة تستغل حاجة الشباب .. مطالب برلمانية بالرقابة على المعاهد غير المرخصة

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إنه مع دخول امتحانات الثانوية العامة ويعقبها إعلان النتائج استعدادا لمرحلة التعليم الجامعي، تنشط الإعلانات للترويج عن المعاهد الخاصة.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن البعض يستغل حاجة الشباب في الالتحاق بالتعليم الجامعي سواء الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، بالترويج للمعاهد غير المرخصة.

وأوضح توفيق،أن أصحاب هذه المعاهد يقومون بالإعلان عن امتيازات غير حقيقية مثل التدريب أثناء الدراسة بمقابل مادي، أو توفير فرص عمل في عدد من الجهات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كثيرا من هذه المعاهد لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدا أن ممثلة في وزارة التعليم العالي قامت بالعديد من الحملات التي نتج عنها إغلاق عدد كبير من المعاهد غير المرخصة.

وشدد توفيق على أهمية الرقابة على هذه المعاهد، وترقب الإعلانات التي تقوم بها سواء على التليفزيون أو إعلانات الطرق وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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