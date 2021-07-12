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قال الدكتور محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن أسعار السلع الغذائية الرئيسية شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية.

وأشاد- خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد- بحرص الدولة على تطوير البذور وزيادة الإنتاجية، قائلًا: «40% من المصريين يمتهنون الزراعة ومجالاتها»، مشيرًا إلى أن تطوير البذور إنتاجيًا يغني عن استخدام المواد الكيماوية.

وأكد أن الاعتماد على الري بالرش والتنقيط بدلًا من الغمر يستدعي استخدام أنواع جديدة من البذور.

