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باحث سياسي يطالب وزارة الزراعة بدعم مربي الماشية

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باحث سياسي يطالب وزارة الزراعة بدعم مربي الماشية باحث سياسي يطالب وزارة الزراعة بدعم مربي الماشية

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قال الدكتور محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن وزارة حرصت على إعداد المجمعات الاستهلاكية بشكل أكثر تنافسية.
وأكد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن منافذ القوات المسلحة والداخلية ووزارة الزراعة حصلت على ثقة كبيرة من قبل المواطنين، معلقا «الدولة تضع أمام المواطن كل الاختيارات».

وأشار إلى أن تحرص على إبرام تعاقدات متعددة من الدول المصدرة للحوم كالبرازيل والسودان، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بمربي الماشية، في ظل ارتفاع العلف المحلي.

وتابع «يجب حصر مربي الماشية، مع تحديد حد أدنى لعدد الرؤوس الواجب امتلاكها كي يصبح المزارع مربي للماشية».

المصرى اليوم

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