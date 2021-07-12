باحث سياسي يطالب وزارة الزراعة بدعم مربي الماشية

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قال الدكتور محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن وزارة التموين حرصت على إعداد المجمعات الاستهلاكية بشكل أكثر تنافسية.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن منافذ القوات المسلحة والداخلية ووزارة الزراعة حصلت على ثقة كبيرة من قبل المواطنين، معلقا «الدولة تضع أمام المواطن كل الاختيارات».

وأشار إلى أن مصر تحرص على إبرام تعاقدات متعددة من الدول المصدرة للحوم كالبرازيل والسودان، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بمربي الماشية، في ظل ارتفاع أسعار العلف المحلي.

وتابع «يجب حصر مربي الماشية، مع تحديد حد أدنى لعدد الرؤوس الواجب امتلاكها كي يصبح المزارع مربي للماشية».