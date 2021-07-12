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فتح المجازر أمام المواطنين بشمال سيناء لذبح الأضاحي مجانًا

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فتح المجازر أمام المواطنين بشمال سيناء لذبح الأضاحي مجانًا فتح المجازر أمام المواطنين بشمال سيناء لذبح الأضاحي مجانًا

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أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، فتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لذبح الأضاحي مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف البيك أن مجازر شمال سيناء جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.

أشار البيك إلى توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث إنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، مشددًا على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، فضلًا عن رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

المصرى اليوم

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