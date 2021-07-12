تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» بمعرض الكتاب.. أسعارها من 100 قرشا لـ20 جنيها

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كشف محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، تفاصيل مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزارة الثقافة.

وأوضح الفقي خلال لقائه الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أطلقت المبادرة بهدف تحديد أسعار الكتب ضمن المبادرة بحيث يكون الحد الأدنى جنيها واحدا والأقصى لا يتجاوز 20 جنيها، مؤكدا أن كل قطاعات وزارة الثقافة تشترك في المبادرة مع 11 ناشرا بالإضافة إلى دور نشر خاصة.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة في معرض القاهرة للكتاب لاقت استحسانًا من الجمهور وإقبالا كبيرا، مردفا أن المبادرة تضم أسماء كتب شهيرة في مجالات متنوعة أبرزها على سبيل المثال، مذكرات سعد زغلول بسعر ثمانية جنيهات ومعجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية.