ضبط مخزن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل توزيعها في العيد بالقليوبية

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ضبطت مباحث ومديرية التموين- خلال حملة تموينية مكبرة استعدادًا لعيد الأضحى- مخزنًا دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية به كميات كبيرة من السكر والأرز وزيت الطعام والخل دون مستندات تدل على مصدر السلع، وتم التحفظ على المخزن وبداخله المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى للتأكد من المعروض في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، به 3.25 طن سكر حر وأرز أبيض و2880 عبوة زيت طعام وخل طعام دون مستندات مجهولة المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.