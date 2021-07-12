إيطاليا تتقدم في تصنيف الفيفا بعد لقب اليورو

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تقدم منتخب إيطاليا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما توج بلقب «يورو 2020»، مساء أمس الأحد، بالفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن الآزوري تقدم بهذا الفوز للمركز الرابع في تصنيف الفيفا.

وأضاف أنه عندما تولى روبرتو مانشيني منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عام 2018، لم يكن الفريق ضمن أول 20 منتخبا حتى، بينما كان ترتيبه السابع قبل المشاركة في بطولة اليورو.



وأوضح الموقع أن إيطاليا لم تصل لهذا المركز المتقدم، منذ مارس 2013، وكان الأزوري قد تقدم في الترتيب حينها، بعد نسخة يورو 2012 التي خسرها في النهائي أمام إسبانيا.

وأشار «توتو ميركاتو» إلى أن العودة لمصاف الكبار أمر مهم، بشكل خاص قبل منافسات كأس العالم 2022، خاصة أن البقاء ضمن أول 7 مراكز سيسمح للمنتخب بالتواجد في الفئة الأولى لقرعة المونديال.