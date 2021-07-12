احذر .. درجات الحرارة في الكويت اليوم تتجاوز 50درجة مئوية

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توقعات درجات الحرارة بالكويت اليوم الاثنين 12 يوليو 2021

توقعت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت اليوم أن ترتفع درجات الحرارة عن الخمسين درجة مئوية فى عدة مدن كويتية اليوم

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت أن يكون متوسط درجات الحرارة اليوم هو : 50 °ﻡ وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة العالية على تلك المدن

وأوضحت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت حالة الطقس كالآتى

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ ساعة.

تنبؤ محطات الرصد

المحطة العظمى الصغرى

مدينة الكويت 49 37

مطار الكويت 50 32

العبدلي 50 32

الجهراء 51 34

السالمية 42 36

الأحمدي 44 37

جال اللياح 49 32

الوفرة 49 32

السالمي 49 30

مطربة 50 31