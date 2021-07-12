محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات «سكن كريم» بإجمالي 1683 منزلا (صور)

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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، مراسم توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والكابتن فادي محمد سالم منسق مؤسسة حياة كريمة، وهند جلال منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة أماني إبراهيم مدير إدارة المشروعات وولاء صلاح مدير التواصل المجتمعي بالمحافظة، ومديري الوحدات الاجتماعية بالمحافظة.

تابع المحافظ على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنازل المستحقة لدخول مبادرة «سكن كريم»، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بشبين القناطر، التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (1683) منزل مستحق، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طـوب أحـمر وحالته الإنـشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المـسكن الوحيد للأسرة، وألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، وألا يكون لديه عقارات أخرى، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به).

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ وجه بمراجعة كافة حالات «سكن كريم»، من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتاً أن سكن كريم مثلها كمثل «تكافل وكرامة» يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة.

وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلت على مدار الشهور الماضية من كافة الجهات المعنية لفحص كافة الطلبات المقدمة وإجراء المعاينات اللازمة.

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق

محافظ القليوبية يشهد توقيع استمارات حصر سكن كريم بإجمالي 1683 منزل مستحق