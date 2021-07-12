نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا

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نفقت 11 رأس ماشية، في حريق نشب بحظيرة مواشي، داخل قرية ابشادات بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء أسامة القاضي، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي ملك خالد شعبان جاد المولي، وشقيقيه على، وعلاء، مقيمون جميعا بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوي.

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، الذي تسبب في نفوق 11رأس ماشية أبقار، دون أضرار بشرية.

وبسؤال أصحاب الحظيرة عن سبب الحريق، رجحوا إن يكون السبب، إلقاء عقب سيجارة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.