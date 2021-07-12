أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا

Print
نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا نفوق 11 رأس ماشية في حريق داخل حظيرة بقرية أبشادات بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفقت 11 رأس ماشية، في حريق نشب بحظيرة مواشي، داخل قرية ابشادات بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء أسامة القاضي، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي ملك خالد شعبان جاد المولي، وشقيقيه على، وعلاء، مقيمون جميعا بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوي.

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، الذي تسبب في نفوق 11رأس ماشية أبقار، دون أضرار بشرية.

وبسؤال أصحاب الحظيرة عن سبب الحريق، رجحوا إن يكون السبب، إلقاء عقب سيجارة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر