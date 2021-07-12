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استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء

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استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحي في شمال سيناء

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قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحي، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياة والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافئ والأمن، على أن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع، وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

المصرى اليوم

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