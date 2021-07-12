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التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية

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التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية التصريح بدفن طفل لقي مصرعة في تصادم بالقليوبية

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قررت نيابة الخانكة التصريح بدفن طفل عمره 6 أشهر والإستعلام عن والدتة المصابة صدمتهما سيارة مسرعة بدون لوحات معدنية بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة كما قررت النيابة التحفظ على السائق والسيارة.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة القلج ووجود متوفى وتم إخطار مديرية امن القليوبية وأنتقلت سيارة إسعاف وقوة امنية لمكان الحادث وتبين اصطدام سيارة بدون لوحات معدنية بسيدة تدعى «أ ع» 23 سنه ونجلها «ى ث» 6 اشهر ما أدى إلى إصابة الأولى ومصرع نجلها وتم التحفظ على السائق ويدعى «أ أ» 42 سنه وسيارتة ونقل الطفل المتوفى ووالدتة المصابة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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