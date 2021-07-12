وفود أكاديمية أمريكية تزور جامعة الإسكندرية لبحث تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية (صور)

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زار وفدين أمريكيين من جامعتى أوشن كونتى الأمريكية، برئاسة الدكتور جون لارسون، ونيوجيرسى سيتى برئاسة الدكتورة سو هندرسون رئيس الجامعة، جامعة الاسكندرية الاثنين، لبحث سبل التعاون مع الجامعتين، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بالتعاون مع جامعة اوشن الأمريكية اعتبارا من شهر يناير القادم 2022.

حضر اللقاء إلى جانب رئيس الجامعة، الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة.

وأكد الحضور حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاستفادة من الخبرات الأمريكية، وتدعيم الشراكة بين الجانبين من خلال الدرجات العلمية المشتركة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال إدارة الأعمال وعلوم البيانات والصحة العامة، مشيرين إلى إمكانية التعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتوفير برامج لصقل وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

وقدم رئيسا الجامعتين الأمريكيتين عرضاً للبرامج المتاحة ومميزات كل برنامج وطرق الدراسة المقترحة، حيث أشارت الدكتورة مايسة أبويوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية بنيوجيرسى، أن البرامج المشتركة مع جامعة الإسكندرية تهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ويعتمد النظام الدراسي على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية، يحصل بعدها الطالب على شهادة في مجال التخصص من جامعة أوشن، كما يتيح هذا النظام الدراسي للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية، بما يؤهله للالتحاق بسوق العمل الحديث.

من جانبها أكدت رئيس جامعة نيوجيرسى سيتى حرص بلادها على التعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال درجات علمية مشتركة في البرامج التي يحددها الجانبين، ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية العالمية، ودعم وإنشاء برامج جديدة في مجال إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي تطبيقات الحاسبات والصحة وغيرها من المجالات التي يحتاجها سوق العمل المصرى.

وفود أكاديمية أمريكية تزور جامعة الإسكندرية لبحث تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية يناير 2022 (صور)