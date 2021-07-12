رئيس أساقفة الإسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة.. ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)

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ترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، صلوات منح سر المعمودية للطفلة جريس ماجد وخدمة التثبيت للدكتور وائل من أعضاء الكنيسة.

وقال المطران في عظة القداس، نصبح خدام المسيح هي النتيجة المنطقية والطبيعية لما نناله بالفداء لأنه اشترانا جميعا بدمه الثمين فنحن خاصته وملكه، ننتمي إليه، جسدًا ونفسًا وروحًا إلى الأبد، وأضاف: فمثل هذا الثمن الذي دفعه المسيح وسط كل هذا العار والاحتقار يجعلنا نربط أنفسنا به إلى الأبد في الخدمة.

واعتبر المطران في كلمته أن خدمة المسيح هي المكافأة، إذا جعلني أخدمه، فوجودي في حضرته جعلني أمجده وأن أعطي حياتى لله هي سعادة ينالها المفديين ومكافأة كافية لنا، مستطرداً: لا يمكننا أن نتوقع الشرف والكرامة هنا بعد كل تلك السنوات من الخدمة والوعظ بالإنجيل، مؤكدًا: الكرامة الحقيقية تأتي من كلماته.

وتابع:«كلما عرفت الله أكثر ازددت في التواضع فالرب يعطينا أن نكون خدامًا طائعين متحمسين لخدمته.

شارك في صلاة التثبيت القس يشوع بخيت عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين، والشيخ (لقب ليكون الخادم العلماني ورئيس مجلس العلمانيين) سليم واصف.

وخدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

رئيس أساقفة الاسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية يمنح سر المعمودية لطفلة ويترأس خدمة تثبيت عضو جديد بالكنيسة (صور)