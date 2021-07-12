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طرح الفنان عمرو دياب، فجر الجمعة أولى أغانيه الجديدة لصيف 2021 على طريقة الفيديو كليب تحت أسم «الدنيا بترقص»، وذلك بالتعاون مع إحدي شركات المحمول، وتم تصوير الكليب على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وصور دياب الكليب على طريقته المعتادة، بظهور كثير من «الموديلات»، والرقص على الشواطئ ليتناسب مع الأجواء الصيفية، والكليب حمل كل معاني الفرحة والسرور بسبب ظهور الهضبة بأطلالات صيفية مبهجة.

وظهرت الفنانة الشابة هدى المفتي كـ«موديل» في الأغنية، وتصدرت «التريند» على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرض الكليب، وهذه ليست أول مرة يعتمد عمرو على الفنانات في كليباته.

خلال التقرير نرصد الفنانات اللاتي شاركن النجم عمرو دياب بطولة كليباته الغنائية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجماهير:

شيرين رضا

كانت في البداية الفنانة شيرين رضا، التي ظهرت معه في فترة التسعينات خلال كليب بعنوان «عيني منك»، الذي صدر عام 1987، وذلك قبل عامين من زواجهما الذي وقع عام 1989، كما ظهرت أيضاً معه في كليب «متخافيش» عام 1990، أي بعد عام من زواجهما.

غادل عادل

ظهرت أيضًا الفنانة غادة عادل كـ«موديل» مع عمرو دياب في كليب «راجعين» قبل شهرتها في عالم الفن، وعادت غادة بعدها بسنوات طويلة بعد تألقها في عالم التمثيل لتظهر معه عام 2019 في إعلان لإحدي شركات المحمول.

دينا الشربيني

وظهرت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة گ «موديل»، مع النجم عمرو دياب في أغنية «أماكن السهر» كصديقين يتغزلان في بعضهما البعض، ويرقصان على الشاطئ وظهرا الثنائي بإطلالة صيفية مبهجة.

لاميتة فرنجية

تعد أغنية «نور العين»، من أشهر أغاني عمرو دياب التي طرحها في صيف 1996، وفاز بجائزته الأولى «وورلد ميوزك أوورد»، وظهرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، كـ«موديل» ويعد هذا أول ظهور لها في حياتها الفنية.