أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أشهر 5 فنانات شاركن في كليبات .. غادة عادل إحداهن

Print
أشهر 5 فنانات شاركن في كليبات عمرو دياب.. غادة عادل إحداهن أشهر 5 فنانات شاركن في كليبات .. غادة عادل إحداهن

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح الفنان ، فجر الجمعة أولى أغانيه الجديدة لصيف 2021 على طريقة الفيديو كليب تحت أسم «الدنيا بترقص»، وذلك بالتعاون مع إحدي شركات المحمول، وتم تصوير الكليب على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وصور دياب الكليب على طريقته المعتادة، بظهور كثير من «الموديلات»، والرقص على الشواطئ ليتناسب مع الأجواء الصيفية، والكليب حمل كل معاني الفرحة والسرور بسبب ظهور الهضبة بأطلالات صيفية مبهجة.

وظهرت الفنانة الشابة هدى المفتي كـ«موديل» في الأغنية، وتصدرت «التريند» على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فور عرض الكليب، وهذه ليست أول مرة يعتمد عمرو على الفنانات في كليباته.

خلال التقرير نرصد الفنانات اللاتي شاركن النجم عمرو دياب بطولة كليباته الغنائية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجماهير:

رضا

كانت في البداية الفنانة شيرين رضا، التي ظهرت معه في فترة التسعينات خلال كليب بعنوان «عيني منك»، الذي صدر عام 1987، وذلك قبل عامين من زواجهما الذي وقع عام 1989، كما ظهرت أيضاً معه في كليب «متخافيش» عام 1990، أي بعد عام من زواجهما.

غادل عادل

ظهرت أيضًا الفنانة غادة عادل كـ«موديل» مع عمرو دياب في كليب «راجعين» قبل شهرتها في عالم الفن، وعادت غادة بعدها بسنوات طويلة بعد تألقها في عالم التمثيل لتظهر معه عام 2019 في إعلان لإحدي شركات المحمول.

دينا الشربيني

وظهرت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة گ «موديل»، مع النجم عمرو دياب في أغنية «أماكن السهر» كصديقين يتغزلان في بعضهما البعض، ويرقصان على الشاطئ وظهرا الثنائي بإطلالة صيفية مبهجة.

لاميتة فرنجية

تعد أغنية «نور العين»، من أشهر أغاني عمرو دياب التي طرحها في صيف 1996، وفاز بجائزته الأولى «وورلد ميوزك أوورد»، وظهرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، كـ«موديل» ويعد هذا أول ظهور لها في حياتها الفنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجوم الفن يتصدرون حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

نجوم الفن يتصدرون حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

رد مفاجئ من عمرو دياب على حضور فيفي عبده حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

رد مفاجئ من عمرو دياب على حضور فيفي عبده حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

أغنية عمرو دياب أحلى ونص تتصدر تريند تويتر بعد ساعات من طرحها

أغنية عمرو دياب أحلى ونص تتصدر تريند تويتر بعد ساعات من طرحها

عمرو دياب يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021

عمرو دياب يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021