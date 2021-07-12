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السينما تعاني من ضعف الإيرادات.. 5 أفلام تكتفي بمليون و820 ألف جنيه الأحد

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السينما تعاني من ضعف الإيرادات.. 5 أفلام تكتفي بمليون و820 ألف جنيه الأحد السينما تعاني من ضعف الإيرادات.. 5 أفلام تكتفي بمليون و820 ألف جنيه الأحد

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأحد، تراجعا كبيرا، وحققت إجمالي مليون و820 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات مليون و86 ألف جنيه في خامس ليلة عرض له، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.


وجني فيلم «مش أنا» 676 ألف جنيه وتدور قصة «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته. فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.


بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 33 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.


وجنى فيلم «ديدو» 15 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح. وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 8 آلاف جنيه .

المصرى اليوم

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